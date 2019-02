Nacimiento de sa Riera

Josep Barceló, al preguntarle por las características del nacimiento del torrente más conocido de Palma, el de sa Riera, responde que uno de los lugares es de del torrente de Puigpunyent, los barrancos de montaña y concretamente el Salt de Son Forteza, que es donde se da por iniciado el cauce. ¿Se descubrirán nuevos torrentes en la Serra de Tramuntana? No es descartable que puedan hallarse, según Barceló, ya que algunos de los que acaban de catalogar tienen una longitud escasa. Puede que en los lugares más inaccesibles de la Serra existan torrentes que por el momento han escapado a las exploraciones que se vienen realizando. Insiste en que son deportistas de montaña de toda Europa los que regularmente se desplazan a Mallorca para realizar su deporte en una de las zonas más privilegiadas del mundo. Si ellos acaban de dar con 15 nuevos torrentes no hay que descartar que todavía existan otros que no han sido vistos.

La guía que acaban de presentar en su segunda edición constituye un adecuado instrumento para quienes quieran adentrarse en los lugares más recónditos de la Serra. Al denominarla L’illa dels torrents han querido enfatizar la gran diversidad que puede hallarse en Mallorca.