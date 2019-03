Col·legi CIDE: una educació completa, emocional i de qualitat

Una educació completa

Al col·legi CIDE volen ser una escola on tots caben, evolucionen i aprenen. Per aquest motiu, treballen per a formar persones que siguin autònomes i amb sentit crític, que siguin felices i que el seu vincle amb el CIDE perduri per a tota la vida. Consolidar una comunitat forta i arrelada formada per socis, treballadors, alumnes, pares i mares, tant actuals com antics, és un dels principals objectius; tots ells junts conformen la comunitat CIDE, amb la qual tots aprenen, es diverteixen i creixen junts amb l'objectiu de fer d'aquest món, un món millor. Es fomenta la cohesió de la comunitat educativa amb actes com la Festa de Primavera, la Cursa Solidària, la Nit de l'Art i la Ciència, xerrades informatives per a pares...

A Educació infantil i primària treballen mitjançant el treball cooperatiu, ambients, històries i projectes d'aula. A secundària, a més, introduiran el treball amb Chromebooks el pròxim curs. Per altra banda, fan activitats internivells.