María José Ordóñez, Juan Diego Martínez y Romina Ballester decidieron pasar de la queja a la acción hace algo más de un mes, cuando se enrolaron en el primer sindicato de inquilinos de Mallorca. Ejercen como portavoces hasta que se nombre una junta directiva y ofrecen a los recién llegados asesoramiento y la empatía de quien ya ha sufrido un desahucio o vive angustiado por la inminente renovación al alza de un contrato. Saben qué es dejar su casa y adentrarse en la búsqueda de un alquiler asequible, una rareza muy improbable en la Mallorca de la burbuja.

“A raíz de mi desahucio decidí dar un paso adelante para ayudar a otras personas que lo están pasando tan mal como lo pasé yo. Es algo que se te queda dentro, fue una gran motivación para meterme en esto”, relata Ordóñez, cuyo desahucio el pasado mes de febrero terminó con la policía cargando contra los activistas de Stop Desnonaments apostados ante su casa para impedir el desalojo.

No fue un desahucio más. Aquellas duras imágenes fueron de pantalla en pantalla, Ordóñez se hundió anímicamente y perdió casa y trabajo. “Ahora estoy viviendo con una amiga, pero mi situación es muy precaria porque me tengo que ir de allí y no tengo trabajo. A raíz de mi desahucio, la empresa me despidió. Se juntó todo: estaba muy mal, iba a trabajar todos los días llorando y la repercusión que tuvo mi caso me sobrepasó”, evoca.

El sindicato cuenta con medio centenar de afiliados. La cuota vale 36 euros al año -tres al mes- y da derecho a asesorías colectivas de afectados y también consultas profesionales con abogados. Está abierto a todos los inquilinos, también los que a día de hoy no tienen problemas.

“Pagaba 800 euros por un piso diminuto en el que vivíamos tres personas. Pequeño y caro, porque encima me venían más de 200 euros en la factura de la luz. Íbamos muy ahogados, yo sin trabajo y mi pareja cobrando 800 euros. Los números no salían, claro. Al ver que las deudas nos desbordaban tuvimos que irnos del piso”, cuenta Romina Ballester, que a día de hoy vive en una situación más que precaria.

Juan Diego Martínez no sabe a dónde irá con su pareja y sus dos hijos cuando venza su contrato. “Me dijeron que no me lo renovarían y tuve que ponerme a buscar otro piso, con la mala suerte de que en ese momento también me quedé sin trabajo. Así que ponte a buscar un alquiler, casi todos superiores a los mil euros, sin un trabajo y con dos niños. Y para hacerlo todo más cuesta arriba, más tarde mi mujer también perdió el trabajo. Decidí asesorarme y tratar de asesorar a otros que están en mi situación: familias jóvenes que, como yo, no podemos acceder a un alquiler”, subraya.

Ballester anima a más inquilinos a unirse a un sindicato que pretende seguir el ejemplo de los que ya existen en Madrid y Barcelona, dos ciudades en las que alquilar también se ha convertido en una experiencia angustiosa para muchos residentes.

“Queremos empezar con una asesoría jurídica, pero necesitamos que la gente se involucre. El otro día hablaba con una chica a la que se le acaba el contrato y está desesperada porque se ve en la calle con sus dos niños. Yo le dije que no la pueden echar así como así con dos hijos, aunque tengas un fin de contrato. La gente se cree que está sola, pero no es así, somos muchos y tenemos que unirnos. El sindicato será más fuerte a medida que más inquilinos se unan a nosotros”, destaca Ballester.

Reiteran que son un sindicato “independiente”, ajeno a partidos políticos e ideologías. Tienen una tabla de reivindicaciones entre las que sobresalen poner un tope al precio de los alquileres, la prohibición de los pisos turísticos y el pago de un mes como máximo de fianza. “Cuando entré en mi anterior piso tuve que pagar 3.200 euros y cuando me fui solo me devolvieron mil. Y con eso comimos un mes”, explica Ballester.

En las asesorías colectivas que organizan -se reúnen con frecuencia semanal- los problemas más recurrentes que aparecen son los angustiosos fines de contrato porque, por norma general, van seguidos de una renovación al alza de la renta. La alternativa es rastrear entre cientos de anuncios con precios desorbitados. “El pasado mes todavía se anunciaban pisos por 800 euros, que ya es un alquiler alto. Pero es que ahora miras y no bajan de los 1.000 euros”, lamenta Ordóñez.