Héctor Romero es taxativo al decir que lo que hizo Trump con indudable rédito ahora en España lo lleva a cabo Vox. La utilización de las redes sociales, de facebook, por parte del partido de la extrema derecha está siendo muy efectiva, porque se dirige directamente al segmento del electorado proclive a votarle. Es lo mismo que hizo Trump. También en su día lo llevaron a cabo Pablo Iglesias y Ada Colau.

Uno de los sistemas que se utilizan es el de instalar en facebook un determinado comentario que suscita de inmediato respuestas que pueden no ser favorables. El objetivo no es que lo sean, sino convertirlo en viral. Se trata de un algoritmo, prosigue Romero, basado en que no importa que la gente que recibe el mensaje simpatice con él, sino que, a su vez, lo expanda entre sus amigos, aunque el comentario sea crítico, porque indefectiblemente alguno sí simpatizará con el contenido. Es una manera efectiva de llegar rápidamente a electores potenciales, que utilizando los métodos tradicionales, los “analógicos”, ofrecerían difícil acceso. “La gente a los que llega el mensaje no es mía, pero tiene amigos que sí lo pueden ser”. Esa es la idea. Se ha pasado de la publicidad analógica a la digital, y eso no tiene marcha atrás.

En cuanto al cambio habido desde los tiempos de los grandes mítines electorales, ha sido radical. En junio de 1977 Felipe González protagonizó el que probablemente ha sido el más multitudinario de todos los que ha habido en Mallorca: reventó la plaza de toros, incluido el ruedo. No cabía un alma. La asistencia sorprendió en primer lugar a los organizadores, los que entonces dirigían el PSOE mallorquín, entre ellos Félix Pons y Ramón Aguiló. Ahora los mítines sirven para que, a posteriori, puedan ofrecerse imágenes y “enlatarse” algunas de las cosas que se han dicho a modo de “píldoras” para vehicularlas a través de las redes sociales. Un concepto esencialmente diferente al de la prehistoria de las campañas electorales.