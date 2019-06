“Las Balears son uno de los puntos más importantes para la ecología de los cachalotes de todo el Mediterráneo occidental”, asienta Txema Brotons, director científico y miembro fundador de de la Asociación Tursiops, una organización privada sin ánimo de lucro creada en el año 1998 para velar por la salud de los cetáceos en general y que se especializó en 2003 en estos cetáceos dentados a raiz de la puesta en marcha del Balearic Sperm Whale Project (Proyecto Balear de Cachalote).

De hecho, explica este especialista, el mar balear ha sido designado como un Área de Importancia para los Mamíferos Marinos (IMMA, por sus siglas en inglés). “Hay un corredor marítimo muy frecuentado por los cachalotes que iría desde el norte de Menorca, bajando por todo el Levante hasta el sur de Formentera y el canal de Mallorca que separa esta isla de Eivissa”, acota Brotons.

Preguntado sobre cuántos ejemplares de estos odontocetos (cetáceos dotados de dientes en vez de barbas), los mayores de su especie, habría diseminados por el Mediterráneo, Brotons recapacita antes de aventurar que no más de medio millar. “Habrá unos cuatrocientos”, precisa.

“Y el cachalote de aquí es autóctono del Mediterráneo, es de aquí y tiene un dialecto y unas costumbres diferentes a las del resto de sus congéneres diseminados por todos los mares del mundo. Se distribuye al sur de Francia, por el mar balear, al norte de África, en torno a Sicilia...”, continúa.

Los ejemplares machos adultos viven en soledad y los grupos sociales, las agrupaciones, suelen estar formadas por hembras, crías y ejemplares jóvenes.

“Tras una gestación de un año las hembras paren un único bebé y, aunque raros, hay constancia de algún parto múltiple. Luego son amamantadas por sus madres durante cuatro o cinco años. Estos periodos de lactancia son tan largos que es habitual que tengan otra cría y esta acabe desplazando al ejemplar mayor que sigue mamando”, explica el director científico de Tursiops antes de revelar que estos leviatanes marinos pueden alcanzar una edad máxima de entre 80 y 90 años.

Estos cetáceos son considerados los reyes de la apnea entre los de su especie. Aunque cachalotes de otros mares pueden sumergirse hasta los mil metros de profundidad para alimentarse fundamentalmente de calamares gigantes y permanecer en las profundidades cazando entre una y dos horas sin salir a respirar, los cachalotes mediterráneos actúan diferente. “Aquí se sumergen durante 40 o 50 minutos y vuelven a la superficie donde permanecen unos diez minutos antes de volver a sumergirse”, diferencia Brotons, que aventura también que previsiblemente tendrán comportamientos diferentes en las profundidades.

Come en profundidad y defeca en superficie una materia orgánica que atrae al fitoplancton que evita el cambio climático

“Se alimentan de calamares grandes, pero desde luego que no de ejemplares gigantes que no existen o al menos no han sido encontrados en el Mediterráneo. Aprenden y trasmiten aprendizaje y, desde luego, puede haber diferencias entre el comportamiento de machos y hembras”, subraya Brotons.

El responsable de Tursiops no quiere concluir sin aportar un dato que, por sí solo, justificaría todas las medidas de protección sobre esta especie: “La población mundial de cachalotes come la misma cantidad de biomasa que toda la actividad extractiva humana. Ellos comen en profundidad y defecan en superficie. Esta materia orgánica atrae al fitoplancton, organismo acuático que captura dióxido de carbono y libera oxígeno. Es por tanto, una poderosa arma para combatir el cambio climático”.