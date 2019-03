El lugar de encuentro es la Fundación Nemo, entidad creada hace ahora dos años con la voluntad de convertirse en un punto de apoyo y asesoramiento para personas con diversidad funcional y sus familias. Desde septiembre pasado se ha integrado en la red pública de entidades para la atención temprana gratuita que ofrece la conselleria de Serveis Socials desde los cero a los 6 años, una prestación que está en vías de ampliarse hasta los 12 años.

Puntuales llegan Luisa López con su hijo Juan Rivas y Yolanda Munar con su hija Carlota Bosch. El primero padece una enfermedad mitocondrial (la parte de las células que producen la energía) “rara entre las raras” de la que su familia se apercibió a los seis meses de edad tras un parto normal, sin padecimiento fetal.

“Ahora, a sus cinco años y tras cuatro y medio de más y más pruebas, seguimos sin diagnóstico ”, lamenta Luisa. Esta alteración provoca en el pequeño Juan, un niño con la sonrisa perenne en la boca, “un retraso psíquico y físico muy importante, siempre será una persona muy dependiente”.

“Carlota, que ahora tiene 9 años, tiene una traslocación cromosómica, se le cambia de lugar el material genético.Esto le ha provocado, entre otras patologías, una hipotonía muscular (disminución del tono muscular) y una hipoacusia bilateral (imposibilidad de oir normalmente por ambos oídos), aparte de un retraso psicomotor”, empieza Yolanda.

Ambas madres decidieron llevar a sus hijos al Mater Misericordiae, colegio de educación especial ya que estimaron que las escuelas ordinarias no cubrían las necesidades de sus hijos y quedando de esta manera huérfanas de las ayudas públicas de la atención temprana.

Niños como otros niños

Pese a que saben que en una escuela ordinaria, con niños sanos, interactuarían con ellos y les iría mejor. “Son niños como los otros. La gente mayor no pregunta, mira con recelo. Los niños (Luisa es profesora y ha llevado a Juan a su colegio muchas veces) preguntan, entre otras muchas, cosas como ¿por qué tiene la lengua fuera? y cuando les explicas que su cerebro no funciona bien lo entienden”.

Ambas lamentan las pocas ayudas que reciben y que les ha obligado a reducir sus jornadas laborales para poder dedicarse a sus hijos y,a sus maridos, a trabajar de sol a sol para poder hacer frente a sus innumerables facturas. “Son insuficientes . Incluso en el Mater las sesiones de fisioterapia no bastan, por eso las complementamos aquí (en la Fundación Nemo). Hay que tener en cuenta que si un niño normal tarda dos veces en aprender a hacer el mismo ejercicio, los nuestros precisan repetirlos doscientas. Y mi hijo padece una enfermedad neurodegenerativa que, si no se le estimula podría quedarse en un estado vegetativo”, precisa Luisa.

“Carlota va a equinoterapia, a la piscina y hace ocho sesiones de fisio en Nemo que pagamos cada mes. No es cuestión de sobreestimularla ya que, por su patología, lo necesita porque si no involucionaría. Si a eso añadimos los pañales, las medicinas, los gastos no bajan de mil euros mensuales. Y rezamos porque no se le rompa alguno de los dos audífonos que lleva, que cuestan tres mil y hay que adelantar el dinero antes de que te devuelvan la parte que subvencionan”, enumera Yolanda.

“No sabemos cómo va a evolucionar, si se irá antes que yo. Si me sobrevive probablemente acabe en una institución estatal”

Juan precisa de tres sesiones semanales de fisio en Nemo cuyo coste se ha visto ligeramente atenuado gracias a una beca y se desplaza en un carísimo cochecito eléctrico indispensable para él, por no hablar del gasto mensual en fármacos.

Preguntadas sobre cuál es su mayor preocupación, qué les quita el sueño, ambas responden lo mismo: no saber qué será de sus hijos cuando no estén. “No obstante, hemos aprendido a vivir el aquí y el ahora. Tengo una hija mayor que me dice que la cuidará, pero no quiero dejarle esta carga. Imagino que acabará en una residencia pública”, prevé Yolanda. “No sabemos cómo va a evolucionar su enfermedad, si se irán antes. Si me sobrevive acabará en un centro estatal”, añade Luisa.

Sobre si albergan esperanzas de cura o de mejora significativa ambas se muestran realistas: “Mi hijo tiene lesiones cerebrales que son irreversibles. No caminará, ni hablará y tendrá un desarrollo mental muy limitado”. “Con la alteración genética de Carlota médicamente no se puede hacer nada, tan solo terapias para que gane autonomía y al menos pueda comer y vestirse por sí misma”.