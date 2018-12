Angel24, mensajería responsable

“Detrás de un servicio de calidad están siempre las personas que se esfuerzan a diario para que todo salga bien”, remarca en repetidas ocasiones durante la entrevista Francisco Martínez, director de marketing de la empresa angel24, a la vez que insiste en que los más de 400 empleados que conforman la plantilla de su corporación son su intangible más preciado. “Parece que las empresas siempre van por delante y hablamos más de la compañía que de los trabajadores, pero no debería ser así, porque sin ellos, las empresas no lograrían sus resultados”, afirma.

Son ya poco más de dos décadas las que lleva angel24 poniendo su grano de arena en el desarrollo empresarial de Ciutat, pero el año pasado la compañía decidió dar un paso más allá en su compromiso con Palma poniendo en marcha la que actualmente es una de las líneas de negocio de las que están más orgullosos: el servicio de Mensajería Responsable, iniciativa que ha hecho a la corporación merecedora del Premio InnoBankia a la mejor empresa sostenible, otorgado por Bankia, Prensa Ibérica y Diario de Mallorca. “Le llamamos Mensajería Responsable porque es una actividad que se compromete a partes iguales con el medioambiente y con la sociedad”, comenta Martínez.

A través de su Centro Especial de Empleo, angel24 presta un servicio de reparto de paquetería responsable desde agosto del año pasado. “Detectamos un nicho de mercado en el centro de la ciudad de Palma. Después de un largo análisis, nos dimos cuenta de que había pequeños comercios que podrían necesitar un servicio de mensajería para competir con las grandes marcas en el envío a domicilio de sus productos y, en ese momento, empezamos a darle forma al proyecto”, explica.

Mensajería Responsable dio sus primeras pedaladas como un servicio de entrega y recogida de sobres y paquetes, especialmente en el centro de Ciutat. “Cuando se puso en marcha el proyecto contábamos con dos bicicletas eléctricas que tuvieron una gran acogida por parte de los vecinos por ser muy llamativas y eficientes”, explica Martínez y añade, “la flota actual de vehículos se ha multiplicado en un año”. Actualmente el servicio dispone también de dos motocicletas y una furgoneta con motor eléctrico. Además, los recursos humanos también han crecido exponencialmente. “Un año y medio después de arrancar el proyecto, hay 12 personas que trabajan en este departamento, entre repartidores y personal de oficina. Todos ellos, puestos que se han creado a raíz del crecimiento del negocio”.

Los trabajadores de Mensajería Responsable forman parte del Centro Especial del Empleo de Ángel24, el cual trabaja para que la inclusión de personas en el mercado laboral sea real y efectiva. “Que una persona tenga una discapacidad no quiere decir que no pueda trabajar y un claro ejemplo es el éxito de Mensajería Responsable”, enfatiza Martínez y añade, “las empresas nos contratan por la calidad del servicio, además de por hacer una labor social, pero si el servicio no fuese excelente, no nos llamarían y tendríamos que cerrar”.

Con el Centro Especial de Empleo de angel24 las empresas consiguen “avanzar en su responsabilidad social corporativa, ya que cumplen con los requisitos que solicita la Ley General de Discapacidad y, lo más importante, contratar estos servicios les permite encontrar soluciones eficaces para problemas, que unilateralmente tendrían difícil conclusión”. Con acciones de este tipo, las pequeñas empresas se involucran con estos profesionales “especialmente capacitados” y se consigue romper barreras con un servicio que “da valor” al pequeño comercio. “Hay muchas tiendas que tienen que externalizar el servicio de entrega a domicilio de paquetes y utilizan Mensajería Responsable como opción. Así, conseguimos fomentar el empleo local y apostar por la creación de oportunidades para personas que se encuentran con dificultades para acceder al mercado laboral, a la vez que contribuimos a la competitividad del pequeño comercio”, incide Martínez.

Pero el proyecto no solo es responsable con la sociedad, sino que se esfuerza por respetar y cuidar el medio ambiente. Se trata de una actividad completamente libre de emisiones de CO2, lo que la convierte en una apuesta “totalmente innovadora” si la comparamos con otras ciudades. Los vehículos eléctricos que utilizan suponen una triple ventaja para el entorno. En primer lugar, generan menos ruido en la ciudad, por lo que la contaminación acústica se reduce considerablemente. Además, por cada kilómetro recorrido en estas bicicletas se evita la emisión de 300 gramos de CO2, lo que ocurre con los coches. Por último, suponen menos ocupación del espacio, ya que al aparcar una bicicleta se utiliza menos del 50% del espacio que necesitaría un coche y, por si fuera poco, la ciudad se libera de los tortuosos atascos.

Mensajería Responsable es un perfecto ejemplo de cómo la movilidad eléctrica y el fomento de la integración social pueden ser aliados y proporcionar amplios beneficios a la sociedad en su conjunto. Bravo.