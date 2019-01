La cuesta de enero no conoce barreras. Los bancos de sangre, afectados por la temporalidad vacacional, empiezan el año con un llamamiento de emergencia: se necesitan urgentemente plaquetas. Ismael Gutiérrez, director gerente de la fundación Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) explica que, a pesar de llegar a las 150 donaciones por día en las islas, no es suficiente. “Lo ideal, sería unas 200 por día. No llegamos. No obstante, este enero está siendo menos duro que el anterior”. Teresa Jiménez, responsable del área de extracción de la fundación, apunta que la fidelidad de los donantes es inmensa: “A menudo nos quejamos si nos toca trabajar un 31 de diciembre. ¡Ellos vienen a donar! Son héroes”.

La fundación, en pie desde 1998, tiene como objetivo cubrir la demanda de sangre para transfusiones y órganos para trasplantes en toda la comunidad. Por lo tanto, la gestión y la eficiencia es parte del trabajo, cuenta Gutiérrez. Una de sus líneas de trabajo es la difusión de los procesos y necesidades para conseguir más donaciones. Si bien el número de donantes aumenta año tras año, no siempre se refleja en las donaciones. Muchos jóvenes, por viajes, nuevos tatuajes o piercings, se encuentran en la situación de poder donar solo una vez al año. Aún así, el director del Banc de Sang no cree que ese sea el mayor problema. El miedo a las agujas y a la bata blanca, parece echar para atrás. Gutiérrez argumenta que, en general, la experiencia de donar no es en absoluto traumática. “Los enfermeros/as se encargan de una media de quince donaciones por día, son muy buenos.”

Otro de los problemas con los que se encuentran en ocasiones, señala, es con el mito de que la fundación hace negocio con la sangre. Según el gerente, tiene un origen concreto: la fundación es pública, pero sirve también a centros privados. El mecanismo para lograr la imparcialidad, que se aplica en todo el país, es el siguiente: cuanta más sangre del banco utiliza un hospital, más les financia. Eso significa que, por ejemplo, si un centro utiliza el 80% de la sangre del banco, se encargará del 80% del coste del funcionamiento de la fundación. Gutiérrez insiste en que las cuentas son públicas y que dependen de la Conselleria, pero el hecho de que el sistema de financiación sea indirecto genera el ‘mito’ del negocio. Precisamente, la remuneración por la donación de sangre está prohibida por ley, pues debe estar sujeta a una intención solidaria y altruista.

Otro de los proyectos de la fundación está enfocado a aumentar la eficiencia. Su objetivo es implantar un sistema de albarán electrónico, mediante el cual la fundación pueda consultar los stocks de cada hospital y cada centro para saber qué tipo sanguíneo necesitan de manera más inmediata. Por otro lado, también tratan de valorar con la mayor exactitud que enfermedades o procesos requieren de más donaciones. Al respecto, Jiménez señala que un 60% del consumo de hematíes y plaquetas va destinado a pacientes con cáncer hemato-oncológicos. Esto es un hecho estable e incluso universal, afirma. El cáncer, cuenta, no se toma vacaciones por Navidad. Es por ello que inevitablemente las temporalidades vacacionales afectan a las reservas de sangre, pero, no obstante, muchos donantes tampoco se toman vacaciones, cuenta con ilusión.