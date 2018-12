Es natural de Palma y trabaja en el sector de la hostelería en Escocia y forma parte de un sorprendente número de españoles afincados en Reino Unido que apoyan el Brexit. Cambió la isla mediterránea por una en el mar de las Hébridas hace siete años, en 2011, cuando se mudo a Skye por “el mismo motivo que muchos españoles, por trabajo”. En Broadford, que junto con la cercana Harrapool es el segundo gran asentamiento en la isla, regenta un restaurante donde sirve comida típica española. Dice de los escoceses que “no son los más cariñosos del mundo” pero que nunca se ha sentido discriminada por su nacionalidad, “ni antes ni después del referéndum”. Durante las semanas previas al gran día todas las encuestas parecían indicar que el ‘remain’ saldría ganador pero no fue así; “creo que pensar que el ‘leave’ perdería era cerrar los ojos a una problemática muy evidente. Mucha gente, especialmente dueños de pequeñas empresas, están hartos de las normativas de la UE”. Hay que considerar que las pequeñas y medianas empresas fomentan la productividad y la generación de empleo y salarios en las ciudades de Reino Unido. Añade esta chef que “la política de agricultura y pesca de los 27 es una auténtica catástrofe y ha dejado a muchos ganaderos en malas condiciones”.

“Volver... En España el sistema está tan podrido que ni me lo planteo. Volvería si me tocara la lotería, pero desde luego no tendría una calidad de vida como la que me ofrece este país”

Por si todo esto fuera poco, Escocia se enfrenta a otro problema ya que son muchos los que quieren independizarse de Inglaterra “es un tema muy delicada”, afirma Hermoso, “enfrenta familias y amigos. No sé como acabará pero no entiendo que quieran ser gobernados por la camorra de la UE”. La pregunta del millón es si volvería a España dejando su puerto… “En España el sistema está tan podrido que ni me lo planteo. Volvería si me tocara la lotería, pero desde luego no tendría una calidad de vida como la que me ofrece este país. Ahí estaría explotada en una cocina roñosa por 1.000 euros al mes, o peor.” A pesar de haber hecho de Escocía su propio hogar desde hace siete años ––gracias a la libertad de movimientos europea a la que ahora se opone––, Cristina apoya el Brexit porque “la Unión Europea es una mafia”.