“Ya tenemos un proyecto en marcha porque Balears está en el límite aconsejado para realizar estos trasplantes, que contemplan como umbral una población de entre 1,3 y 1,5 millones de habitantes y realizar entre 10 y 15 intervenciones al año. Cada año se derivan a unos 12 pacientes para que sean trasplantados de corazón en hospitales de Barcelona, Madrid o Valencia”, explica.

Por ello, no desespera de que algún día se puedan hacer tanto trasplantes como colocar corazones artificiales que, asegura, en Alemania ya están colocando a razón de unos 18 por millón de habitantes. “Solo hace falta integrar todos los servicios médicos que participan en estos procesos. No hay que olvidar el tremendo coste social que tiene para las familias el hecho de que un allegado tenga que esperar una media de seis meses en una ciudad que no es la suya la aparición de un corazón compatible. Esta comunidad autónoma se merece tener también trasplantes de corazón”, concluye Sáez de Ibarra.