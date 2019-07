Pepi y Lucy son todo brincos y jolgorio cuando las sacan de su jaula del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus. Son dos hermanas mezcla de Sharpei de unos tres años que hace doce meses tuvieron la suerte de ser adoptadas juntas. “Es muy difícil que se acojan a dos hermanos a la vez, normalmente son separados”, explican las voluntarias de Peluditos de Son Reus. Pero la buena racha les duró poco. Hace unos meses volvieron a ser renunciadas. Sus dueños alegaron que habían cambiado de domicilio y que en el nuevo estaba prohibido tener mascotas. Sus periplos han hecho que Pepi haya perdido el carácter afable de los Sharpei: es una perrita introvertida, no se deja tocar y está traumatizada porque le han mordido. Pepi y Lucy son la cara visible de un fenómeno al alza: los abandonos forzosos por la crisis del alquiler.

Las voluntarias de Peluditos de Son Reus confirman el avance de este tipo de casos: se entrega la mascota porque a los propietarios se les ha acabado el contrato de arrendamiento, les han subido el precio, tienen que encontrar otro domicilio, y en la nueva casa no aceptan animales. “Es terrible. Conocimos a un chico que había adoptado un cachorro de una camada que se tuvo que ir de su casa porque no le renovaban el contrato. Estuvimos buscando por la zona, pero no encontró nada que admitiera perros pagando menos de 1.100 euros”, relata Lynda Commons Mitchell, la presidenta de Peluditos de Son Reus. “Fue un trauma para su hijo tener que entregar el perro, estaban enamorados del animal”, explica. En este sentido, su compañera Loretta Falasco apunta dos factores más que apuntalan el veto a las mascotas: “Las propias fincas que en ocasiones deciden no permitir los animales o las agencias inmobiliarias, que aconsejan que no se admitan”, destaca.

“A la hora de entregar a canes en adopción siempre es mejor que el futuro dueño tenga casa propia o un alquiler estable”, detalla Falasco, también voluntaria de la entidad. Es la situación recomendable, pero con la grave crisis del alquiler que vive la isla parece una utopía.

Un problema que también han constatado desde la asociación Baldea, que cada vez detecta más casos de este tipo en los refugios. “Es cada vez más frecuente, una situación cada vez más acuciante”, señala Maxi Lange, su presidenta, que incide en cómo los dueños se ven obligados a estos “abandonos forzados, porque no tienen más remedio”. En este sentido resalta que la prohibición de tener animales de compañía en el domicilio les aboca a la renuncia. “A muchos se les rompe el corazón”, señala Lange, que apela a una mayor concienciación de los propietarios “porque el perro es uno más de la familia”.

Al respecto, desde Peluditos de Son Reus, Commons y Falasco apuntan una posible solución para hacer perder el miedo a los propietarios: el pago de un seguro, una forma de garantía. “De este modo, en el caso de que el perro pueda producir un posible desperfecto en la vivienda quedaría cubierto”, explican las voluntarias, que denuncian que en los actuales contratos de alquiler, los estándar, ya viene añadida la cláusula de que no se aceptan animales de compañía. “Si se firma así tal cual ya la has fastidiado”, detallan las voluntarias, que lamentan que por culpa del comportamiento incívico de algunos propietarios lo paguen todos. “Está claro que no se puede molestar a los vecinos, no se puede permitir que el can ladre de madrugada o defeque en la escalera. Pero que se penalice a los propietarios irreponsables y no a todo el colectivo”, defiende Falasco.

En el mismo momento que pronuncia estas palabras, en el parque habilitado en el centro de Son Reus, una compañera trae una nueva perrita. Una ejemplar de bulldog francés con una enfermedad en la piel que justo acaban de renunciar. Todavía no saben su nombre: pero sí sospechan su procedencia: por el tamaño de sus mamas parece que ha sido utilizada para criar. Porque el veto en los pisos es una de las razones por las que suelen desamparar a los animales. Pero no la única. Las voluntarias detallan una larga lista: los tristemente típicos abandonos por vacaciones, los costes de tener un perro potencialmente peligroso y la incapacidad para educarlo (PPP), los desahuciados por los criadores cuando “ya han hecho negocio con ellos, teniéndolos en unas condiciones lamentables y ya no les sirven”, los niños que se han cansado de “su regalo de Navidad” o enfermedades de los canes que suponen tratamientos que el propietario no puede o no quiere costear.