Es lunes y ya han pasado las ocho de la mañana. Los alumnos del instituto Guillem Cifre de Colonya están en clase.

Esa es una de las muchas misiones de Carles Ferrer, el policía tutor de Pollença: asegurarse de que todos los chavales están en el redil a su hora. Tras sonar el timbre, dedica un rato a hacer una ronda por cuatro enclaves del pueblo en los que ‘se refugian’ algunos para saltarse las clases y/o fumarse un porro. También lo hace a la hora del patio, aunque desde que pusieron barreras, las escapadas han disminuido considerablemente.

El lunes de la semana pasada Carles cambió la rutina: tocaba dar una charla en 1º de ESO sobre las drogas, mano a mano con Pere Mercè, dinamizador del área de juventud del ayuntamiento.

El policía tutor interviene y pone ejemplos cercanos para los chicos. Si explican los efectos del alcohol, les habla de Sant Antoni: “Por la mañana cuando van bebidos todos parecen muy contentos, pero a las once de la noche no hay ni uno de contento, os lo digo yo que me toca trabajar”. Al hablar de las adicciones, les saca el tema del móvil: “Si estáis 24 horas sin mirar el Whatsapp o el insta, ¿no estáis nerviosos?”.

El insta es Instagram, la red social que, junto a Snapchat, más tirón tiene entre los jóvenes. A los policías tutores no le queda otra que actualizarse continuamente para tratar de seguir el ritmo de modas y tendencias de los adolescentes. Así entienden su idioma y se enteran de qué andan haciendo por la redes y pueden avisar a los padres si por ejemplo ve que alguna chica ha colgado una foto con poca ropa o alertar al centro si ante casos de ciberbullying.

El policía tutor no es un colega, pero tampoco es un policía al uso, ni un profesor, ni un padre: “Es un equilibrio difícil, pero se consigue: a mí me tienen respeto, pero se me acercan”, explica Carles, que conoce bien a los chavales. Algunos le consultan cosas delicadas, ya sea en persona o a través de Whatsapp.

Su apuesta es educar y preventivo para “intentar controlar y reconducir” en vez de reprimir y sancionar: “Si encuentro a uno fumando un porro por primera vez no le pongo multa, pero hago venir a los padres al cuartel y que sea el chaval quien les explique lo que ha pasado: eso le crea más conciencia que una denuncia”.

Además del instituto de Pollença, Carles se encarga de los colegios y del IES Clara Hammerl del Port de Pollença. Con los más pequeños también realiza actuaciones: “El otro día a dos chavales les hice dejar la ‘bici’ en el ‘cole’ e ir andando a casa porque ya les había dicho varias veces que tenían que llevar casco”. Llamó a los padres y les explicó la situación. Les pareció bien.

No es raro que sean las familias las que le llamen para pedirle ayuda. Carles ha detectado que muchos padres no saben cómo afrontar la intolerancia a la frustración de sus hijos, que se muestran incapaces de recibir un ‘no’ por respuesta y responden con comportamientos difíciles de manejar.

La colaboración con los directores y profesores también es fructífera. Aunque algunos contados equipos recelan de que una persona uniformada y armada entre en la escuela, son una figura muy valorada por los centros.

De hecho, fue el SOS lanzado por director de un instituto (el del IES Guillem Cifre precisamente) lo que propició el nacimiento del programa del policía tutor hace 17 años. Pedía ayuda ante problemas absentismo, familias difíciles de localizar y la venta de drogas.

Y Rafel Covas, entonces policía local de Pollença, respondió a la llamada de auxilio con una idea, un agente colaborador con el centro escolar. Tras la implantación de la experiencia piloto, Alcúdia y Sa Pobla se mostraron interesadas en tener un agente de estos. Y cada vez más municipios lo pidieron.

Hoy Covas es el coordinador de un programa con 72 agentes en toda Baleares y presente en todos los municipios mallorquines excepto Petra, Escorca y Ariany. Por su carácter pionero y sus resultados, Covas y otros compañeros viajan el próximo miércoles a Bruselas para explicar el programa ante las instituciones europeas.

A Palma el policía tutor llegó hace tres cursos. Y la realidad de sus agentes es totalmente diferente a la que vive Carles en Pollença.

En Ciutat es más difícil establecer vínculos con alumnos y familias. Y es que de momento hay solo tres agentes: uno para la zona de Nou Llevant y Son Cladera; otro para Verge de Lluc y Son Oliva; y un oficial que ejerce de coordinador y atiende los casos más graves.

Ese oficial es Fernando Carrillo, que el otro día acompañó a Sebastià, responsable de la zona de Nou Llevant, en su ronda mañanera. A la hora de entrar en el instituto Antoni Maura vigilan que no haya peleas, que no estén fumando…

Tras sonar el timbre, dan una vuelta por el parque de Can Palou o el de la Guardia Civil y si encuentran a algún chaval allí, lo acompañan andando al instituto. Si lo localizan más lejos piden un coche camuflado para llevarlo de vuelta al centro. El joven ve así que no ir a clase es un asunto serio. Hay familias que se sorprenden cuando el policía tutor va a hablar con ellos porque su hijo no ha ido a clase: “Les choca, pero así ven que es un tema importante”.

Muchas veces su mera presencia ya tiene un efecto disuasor: “La semana pasada me llamaron por una sustracción de libros, fui al centro y al día siguiente reaparecieron”, cuenta Sebastià.