Una sanidad más humana, antes personas que pacientes

El dato - Una Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica neonatal abierta las veinticuatro horas del día

Prueba de la llegada de nuevos aires a la sanidad pública balear es la mayor accesibilidad de las familias a las UCIs, antes recintos reservados casi exclusivamente para el personal asistencial. Si las de adultos permiten ahora permanecer con el familiar enfermo desde las 13 a las 22 horas de forma ininterrumpida, la pediátrica neonatal autoriza a estar las veinticuatro horas del día, una medida beneficiosa para los neonatos y solo restringida en periodos de epidemias gripales.

Siguiendo este axioma, la UCI pediátrica neonatal se mantiene las 24 horas del día abierta para las visitas con el objeto de que los parientes pasen el mayor tiempo posible con los niños con la salvedad de que, en épocas de epidemias infecciosas como la de la gripe, se limita la entrada a los padres para minimizar el riesgo de contagio a unos niños con una salud frágil.

Para hacer menos traumática la experiencia de los más pequeños en un ambiente tan hostil como es el de un hospital se han acometido muchas medidas. Así, entre las más recientes, la decoración se ha hecho acorde a los gustos infantiles en urgencias pediátricas y en cirugía mayor ambulatoria tras haber sido pintadas con estos motivos antes hospitalización pediátrica y el hospital de día de Son Espases para los más pequeños.

El pasado lunes, llegaron ocho tabletas (donadas por la asociación Calvià Lions) para hacer más amenas las interminables horas que los niños de Oncología pediátrica pasan en el hospital que se suman a las diez que donó el Club Rotary Palma Catedral a la UCI pediátrica. Recientemente, la Unidad Nocturna del Grupo A de la Policía Local de Palma entregó dos cochecitos eléctricos que los propios menores conducen (teledirigidos por un adulto) hasta los quirófanos y las pruebas diagnósticas haciendo menos traumática la experiencia. En la Pitiüsa mayor se suaviza la entrada en un quirófano de los niños con unas marionetas dentro de la iniciativa conocida como La Enfermera la, la la.

“Muchas veces los celadores son los únicos capaces de arrancar una sonrisa al paciente que llevan al quirófano”

La musicoterapia, de la mano de Pau Català, sosiega a los niños de Son Espases como lo hace el programa Plantagrama con los adultos en Can Misses, Eivissa. Y el acompañamiento en el parto, incluidos en aquellos en los que se programa cesárea, es otra de las mejoras asistenciales que ofrece el hospital de referencia.

Carlos Villafáfila, subdirector de Cuidados y Atención al Usuario del Servei de Salut, resalta que en esta legislatura “se ha consultado a los usuarios en todos los planes que tienen que ver con ellos”, comienza antes de recordar que el protocolo de atención a las personas trans se ha decidido con ellos así como que la Atención a la Cronicidad se ha consensuado con las principales asociaciones de pacientes.

Esther Prats Ferrer es delegada del sindicato de enfermería (SATSE) en Eivissa y Formentera. Recuerda que en Can Misses, centro de referencia de la primera, se ha implantado el programa Doghospital que permite a los pacientes de larga hospitalización ser visitados por sus mascotas por eso de llevar el amor, perruno en este caso aunque no por ello menos eficiente, a las zonas asistenciales para contribuir a la recuperación de las personas.

Pero antes de entrar a hablar de medidas concretas sostiene que “la enfermera es el ente más humano de todo este proceso (el asistencial). El problema es que a veces, por las excesivas cargas de trabajo, perdemos el norte”. Por eso aboga por conseguir crear unos puestos de trabajo “confortables, con flexibilidad laboral, adaptaciones… Porque el bienestar del trabajador se traslada al paciente, sin ninguna duda”.

A esta inquietud también responde el subdirector del IB-Salut subrayando que esta legislatura “ha sido la de la recuperación de derechos laborales”, dice recordando, entre otras medidas, el reconocimiento del solape enfermero (minutos que emplean estas profesionales para “pasarse” el parte de los pacientes que tienen a su cargo) como tiempo de trabajo efectivo.

Y partiendo de la premisa de un empleo “confortable”, Esther Prats ya empieza a hablar de que en Can Misses algunos servicios ya han implantado diez relajantes minutos de yoga al comenzar su jornada. O que cada año este hospital convoca un concurso de estrategias humanitarias cuyo ganador percibe una cantidad en metálico para cursos de formación además de la recompensa que le supone el hecho de que, por norma general, ve implementada su idea en el día a día del centro.

O que, por último, algunas profesionales de Can Misses se hayan sumado al proyecto Sueñón con el que se quiere acabar con la irrupción en plena noche, intempestiva, ruidosa y con encendido de todas las luces en las habitaciones de los pacientes para suministrarles su medicación. “Ahora intentamos suministrar la medicación a última y primera hora del día y entramos con una linterna menos perturbadora”, explica.

A esta iniciativa promovida por el Instituto Carlos III a nivel estatal “se han sumado todas las gerencias (hospitalarias) de las islas y desde el Servei de Salut se les ha facilitado el material necesario (linternas) para llevarla a cabo. No para todos los pacientes es necesario ni beneficioso tomarles la tensión a las seis de la mañana”, apunta Villafáfila.

El dato - Aumentan las quejas y los agradecimientos por el trato recibido

En los últimos cinco años han aumentado tanto las quejas como los agradecimientos de los usuarios por el trato recibido en el Servei de Salut, según los datos facilitados por este mismo organismo.

Así, desde 2014 hasta el pasado año, último ejercicio cerrado, los agradecimientos recibidos por el departamento de Atención al Usuario variaron en la siguiente proporción: 381 en 2014; 444 en 2015; 403 en 2016; 621 en 2017 y 614 el año pasado. Llama la atención tanto el cuantitativo como cualitativo salto pegado a partir de 2017.

Y haciendo buena la lectura de Carlos Villafáfila de que cada vez nos hacemos más exigentes y nos asusta menos presentar reclamaciones, las quejas por el trato recibido también han crecido sin pausa en la siguiente proporción, 741 en 2014; 821 en 2015; 917 en 2016; 989 en 2017 y 1001 el último ejercicio. La media de reclamaciones presentadas por todo tipo de motivos oscila entre las 8.721 de 2014 y las 10.431 del año pasado.