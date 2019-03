Manuel Olivera (Palma, 1963) se marchó de Mallorca a los 14 años.

Licenciado en Ingeniería Industrial por la Politécnica de Madrid, realizó un máster de Ingeniería Civil en la Universidad del Sur de California, en Los Angeles. Alpinista aficionado, llegó a ser instructor de escalada en roca en su época universitaria. "No lo he dejado nunca, aunque últimamente me gustaría hacer más cosas", admite.

"Tengo tres hijos a los que he trasmitido mi amor por la montaña y practico con ellos el esquí de travesía (modalidad que cubre largas distancias subiendo y bajando montañas)", continúa. "¿De qué estoy más orgulloso? Quizá de la ruta que abrimos en la pared de 900 metros de altitud conocida como La Esfinge en la Cordillera Blanca de los Andes peruanos. Solo llegar hasta ella resultó complicado. Dormir colgados de la pared, el mal tiempo... fue muy exigente", recuerda el logro alcanzado en esta expedición que lideró. Aunque no tanto como desearía, de vez en cuando regresa a Palma donde vive su hermano. Y, como buen mallorquín, admite que ha conocido las otras islas del archipiélago, que antes no visitó, por trabajo y en los últimos años.