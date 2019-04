Cuanto tenía unos 50 años José Luis empezó a tener despistes. No recordaba dónde estaban los hoteles que tantas veces había visitado. Entraba en las rotondas en dirección contraria. “Hacía cosas raras, incongruentes... Me fui dando cuenta de que no era el José Luis que yo conocía”, explica Juana Mari. Le cambió el humor, el carácter.

El médico de cabecera no se tomó en serio los síntomas que le contaba la mujer. “Son manías tuyas”, le decía. Fueron a un psiquiatra privado. En principio le diagnosticaron una depresión. Pero luego llegó el diagnóstico:era la causa más frecuente de demencia, que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años. Era Alzheimer.

A José Luis le llegó pronto, pero la enfermedad avanzó muy lentamente durante años. Al principio, Juana Mari aún seguía yendo a ball de bot: se llevaba a José Luis, lo colocaba en un sitio donde pudiera verlo y bailaba justo al lado suyo.

En el documental, grabado el año pasado, José Luis aún muestra cierta autonomía. Se ve cómo Juana Mari se levanta cada día a las 7h para ayudarle a asearse y vestirse. “A veces se ponía la camisa por encima del pijama”, recuerda Juana Mari, que se esmeraba en que siempre fuera perfectamente acicalado. En el vídeo él aún sabe más o menos dónde están las cosas e incluso tiene sus llaves para abrir la puerta de casa cuando le deja la furgoneta de Mente, el centro donde iba a hacer rehabilitación física y cognitiva. En el documental aparece hablando con su mujer, bromeando y también expresando, con dificultades para encontrar algunas palabras, su frustración con la enfermedad: “De golpe y porrazo me ha venido esto”, cuenta, “no sé por qué me ha de pasar a mí... esto de no poder hablar, me enfada mucho”, se lamenta.

Juana Mari acabó afrontando el diagnóstico desde la aceptación, porque no hay otra: “Te sorprendes de lo que eres capaz, de lo que el cuerpo es capaz de aguantar, y en mi caso también me sorprende la paciencia, que no sé de dónde la saco, porque yo soy muy impaciente”, explica, “pero sigues, has de seguir, porque él depende de ti”. Durante más de quince años ella ha estado apuntalando la identidad de su marido a base de cariño y dedicación.