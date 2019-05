“Mi mamá me decía ‘has de leer, has de leer’ y empecé a leer, y me encanta”, cuenta Marta Vilanova, una niña de ocho años que disfruta al sentir que puede “meterse dentro de los libros”.

Pero no todas las familias son como las de Marta ni todas las niñas tienen esa pasión por leer: una acción básica para estructurar el pensamiento, afinar la comprensión, desarrollar el espíritu crítico y aprender a expresarse (objetivos básicos de la enseñanza, armas contra el analfabetismo funcional). Por eso, como no todos los padres son como los de Marta ni todas las niñas son como Marta, el papel de las bibliotecas escolares es crucial.

En el CEIP Vialfàs de Sa Pobla trabajan desde 2013 para convertir la lectura en un puntal fundamental

Eso lo tienen muy claro en el ‘cole’ de Marta, el CEIP Vialfàs de Sa Pobla, que tiene el fomento de la lectura como uno de sus puntales. “Tener una buena comprensión lectora es clave para todo el aprendizaje”, razona su director, Miquel Àngel Pons: “Si no entiendes un problema de Matemáticas no podrás resolverlo: leer es todo”.