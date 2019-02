Resulta paradójico pensar que a unas islas le faltan recursos hídricos. Sin embargo, es más lógico de lo que parece, y en Baleares es un hecho. La primera desaladora llegó a Ibiza en el año 1994, y pronto las demás islas siguieron los pasos. A finales de los años 90 una sequía azotó Baleares y con un turismo que no hacía más que crecer se acentuó la clara necesidad de utilizar el agua que bordeaba el paraíso para abastecer la demanda de la población. A día de hoy, la directora general de Recursos Hídrics, Joana Maria Garau, afirma que con las aguas subterráneas que hay en las islas no basta para cubrir la necesidad. “Formentera, por ejemplo, es tan pequeña que los acuíferos son muy diminutos, y su propio material geológico hace difícil que se acumule. Además, recibe muchísimos visitantes al año”, comenta Garau. Dadas las necesidades, en 2017 se produjeron en Baleares 22 millones de metros cúbicos de agua desalada. Una cantidad que resulta inimaginable incluso buscando equivalentes, como por ejemplo, 8.800 piscinas olímpicas.

Baleares cuenta en la actualidad con ocho desaladoras repartidas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que abastecen la demanda durante todo el año, y se completan los picos de visitantes que se dan en verano con los recursos subterráneos propios, como los acuíferos. Este conjunto de máquinas consigue eliminar la sal del agua marina y convertirla no solo en apta para uso humano, sino incluso de mejor calidad que los recursos hídricos de la tierra, pues carece de cal y nitratos que el agua subterránea tiene, comenta Garau.

Sin embargo, las desalinizadoras no se libran de polémica. La sal eliminada se devuelve al mar transformada en un líquido denso y con una salinidad muy elevada que no todos los habitantes del Mediterráneo pueden tolerar. Tecnoambiente, una empresa de consultoría ambiental, presentó en 2018 un informe respecto a las actividades que pueden degradar el litoral balear. En cuanto a la desalinización de agua, la empresa hace especial hincapié en el vertido de rechazo, conocido como salmuera. Ésta es importante que tenga la máxima dilución y dispersión posible y que no modifique la salinidad del entorno. De lo contrario, hay que imaginarse una substancia muy densa depositándose y extendiéndose muy lentamente por el fondo marino. La salmuera no debe contener químicos y, si al verterse se le añade una corriente, viento y oleaje elevados, la mezcla se verá favorecida.

Joana Maria Garau comenta que las desaladoras se construyeron en épocas diferentes y ello se refleja en la seguridad del diseño de los vertidos. Las plantas de Ibiza, que en un primer momento se gestionaron de manera municipal y que son, a su vez, las más antiguas, son las únicas que vierten la salmuera en linea de costa. Las demás fueron diseñadas con el objetivo de vertir el rechazo salado a unos 30 metros de profundidad, lo que implica lejanía de la costa. La desaladora de Palma, por su parte, vierte la salmuera en el Torrent Gros en la bahía de Palma. Este último tipo de vertido parece arriesgado, pues desemboca en una playa, pero cumple con los requisitos de dilución y dispersión necesarios. Durante todo el trayecto hasta el mar, la salinidad va disminuyendo al mezclarse con el agua del torrente.

Respecto a las especies marinas más afectadas por este tipo de vertidos, está descrito por expertos y en repetidas ocasiones que son aquellas que viven asociadas al fondo y cuya movilidad es muy limitada. Un nombre propio salta a la mente: Posidonia oceánica.