Familia sin hijos:

Este tipo de familias se caracterizan por no tener descendientes por no poder tenerlos o por no querer, fórmula que se ha etiquetado como «dinks» (doble ingreso y sin hijos). Por otra parte, en este grupo de parejas sin hijos se enmarcan los «vjs» (viviendo juntos por separado), parejas que mantienen su autonomía residencial y se juntan los fines de semana.