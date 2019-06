El barrio palmesano se caracteriza por tener un elevado índice de vulnerabilidad social, una situación que se agravó durante la crisis económica. Fue la época en la que Ayuda en Acción empezó a intervenir “ofreciendo becas de comedor en los colegios, porque son quienes están más en contacto con el día a día de los niños, las familias y sus problemas”, argumenta Álex González. Sin embargo, no querían limitarse a “dar un servicio asistencialista”, sino que siempre tuvieron en mente “desarrollar proyectos para potenciar las capacidades individuales y el trabajo en red con el entorno”, añade. Así nació hace dos cursos SonGot l@b, poniendo en práctica una de las líneas de actuación de la ONG: la innovación educativa a través de la tecnología para luchar contra la brecha digital.

“Aunque parezca sorprendente, muchos alumnos no tienen internet en casa y ni siquiera un ordenador, o a lo mejor se les ha estropeado y sus padres no pueden pagar otro”, relata Cristina. La vulnerabilidad social fue un motivo para escoger Son Gotleu, pero no el único: “Es un barrio con numerosa población joven y de gran diversidad cultural, algo muy positivo por la multiplicidad de miradas que aporta, ya que te permite desarrollar propuestas muy ricas”, en palabras de Álex. Un tercer factor es que Balears está a la cabeza de España en cuanto a abandono temprano del sistema educativo. Con el fin de paliarlo, esta organización no gubernamental ve en la tecnología “una motivación para atraer a los jóvenes y conectarles con oportunidades formativas y de trabajo lejos de la trillada industria turística”, explica el técnico.

“Además de competencias tecnológicas, realizan todo un proceso de autoconocimiento y cogen confianza en sí mismos”

En dos años de funcionamiento del lab –así lo llaman–, tienen varios ejemplos. A Rayane Mehannek no le gustaba el instituto y ahora es todo un talento de la impresión en 3D, Belén Gamero estudia un FP de sistemas microinformáticos y Dylan Torre, que abandonó la ESO antes de entrar en SonGot l@b, ha regresado al sistema educativo gracias a este motivador proyecto. Y eso que comenzó mucho más tarde que el resto de l@bers. Su madre fue informada de la iniciativa y, como sabía que a Dylan le interesaban los temas tecnológicos, visitaron el laboratorio. Se quedó y, durante la fase de orientación académica y laboral que siempre hacen al finalizar, le guiaron hacia un curso puente (Garantía Juvenil) para después acceder a un FP básico. El caso de Nicole Cueva era diferente, pero tampoco tenía muy claro qué elegir. En el lab “destacaba por su compromiso, pensamiento crítico, trabajo cooperativo y sentido artístico”; no tanto por sus competencias tecnológicas, pero no importaba, porque “no solo aprendes eso, ya que también hay todo un proceso de autoconocimiento, de identificación de habilidades y de coger confianza en uno mismo”, dice Cristina Blanco. Nicole escogió finalmente Bachillerato Artístico “y está feliz”, se alegra la experta.