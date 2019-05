Sacramento Roca no aguantó más y en octubre pasado rompió con su novio, Rafael Pantoja. Él no aceptó su decisión y empezó a acosarla de mil maneras. Tanto que acabó denunciándole. Cuatro días después, él se presentó en la tienda de muebles de Palma donde trabajaba la mujer. Llevaba un machete de caza y la mató a cuchilladas ante la impotencia y el horror de sus compañeros y los clientes de la tienda. Roca es la última de una lista siempre demasiado larga: Celia, Lucia, Gemma, Soledad, Luisa, Ana, Laura, Noura, Steffi… Hasta 42 mujeres que desde el año 2001 han muerto en Mallorca víctimas de la violencia machista en todas sus variantes, de acuerdo con los datos recopilados por este diario. Son los crímenes que predominan en la historia negra de Mallorca, ya que suponen el 37 por ciento de los 111 homicidios registrados desde el inicio del siglo. En el mismo periodo, un hombre fue asesinado por su compañera y hay otro caso pendiente de juicio.

Las cifras aniquilan el debate. Son ellos quienes las matan a ellas. ¿Por qué? La vocal de Igualdad y Género del Colegio de Psicología de las Illes Balears (Copib), Ana María Madrid, apunta a un problema estructural de la sociedad. “El sistema perpetúa roles de género e ideas machistas. El patriarcado es una estructura de poder donde la figura masculina tiene una serie de privilegios y poderes sobre la femenina”, apunta. Buena parte de las 42 mujeres asesinadas fueron atacadas, como Sacramento Roca, poco después de cortar la relación. “Se sigue viendo a la mujer como una posesión”, señala Madrid. Xue Sandra Saura fue quemada vida por su excompañero en Alcúdia. La noche antes había roto con él. A Celia Navarro la estranguló su marido, con quien ya no convivía tras finiquitar su matrimonio. Se ensañó con ella, dándole decenas de golpes antes de matarla en su piso de Palma. “Las separaciones y las denuncias son momentos muy sensibles en los que aumenta el riesgo de violencias. En los protocolos están establecidas como situaciones de riesgo”, señala la psicóloga.

Solo seis de las víctimas habían denunciado por malos tratos a sus futuros asesinos y dos tenían una orden de alejamiento en vigor, de acuerdo con las sentencias judiciales de estos casos. Lucia Patrascu acudió a la Guardia Civil de Pollença con la idea de denunciar a su exmarido, pero se marchó sin hacerlo. Esa misma mañana, él la mató a cuchilladas. Cuatro agentes están imputados por no atender debidamente a la mujer. Victòria Sard sufrió en sus carnes la violencia machista siendo todavía menor de edad. Tenía 17 años cuando su novio fue condenado por agredirla. La orden de alejamiento había expirado ya cuando él la estranguló en su casa de Son Servera. Augusto Vega tenía prohibido acercarse a su ex mujer Olimpia Ketty Tomala, pero se coló en su casa por el balcón. La esperó y cuando llegó con otro hombre los mató a los dos a cuchilladas. Para Ana María Madrid, “el asesinato es la expresión más grave de violencia, pero antes ha habido otras que no han sido identificadas”. “En ocasiones, la víctima no es consciente de que está viviendo situaciones como el control o siente vergüenza y no denuncia. Además, el maltrato machista es un problema que sigue silenciado. Está estigmatizado, hay quien cree que son cosas de pareja, de la vida privada”, sostiene la experta.