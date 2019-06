En el hospital el trabajo llega a ser maratoniano. Para aumentar el flujo de atención, se han aparcado un par de camiones-clínica donde se realizan operatorias dentales y endodoncias, además de una ambulancia para el traslado de enfermos que ha sido donada por Transinsa-Asturias. Los pacientes esperan ansiosos por un puesto en alguna de las cuatro viejas sillas dentales que se apilan en los pasillos del recinto, y los odontólogos fácilmente pueden llegar a atender hasta 150 personas por día. “Aquí he tenido pacientes a los que les he extraído doce dientes a la vez”, explica Enrique Llobel, dentista valenciano también presente en Warang. “No son atenciones normales”, concluye.

La corriente eléctrica es escasa y todos los dentistas trabajan con luces frontales e inclusive con las luces de sus teléfonos móviles para iluminar las bocas de los pacientes; los protésicos trabajan a contra reloj para finalizar las prótesis dentales, ya que la labor solo se puede concentrar en extraer dientes y crear prótesis. No hay tiempo para más, y cualquier exceso en el voltaje podría hacer saltar la luz, paralizar sus máquinas y retrasar su trabajo. Hay que ir con cuidado.

Trabajarán ocho días y son cientos los pacientes que se aglomeran para conseguir uno de los valiosos tickets de atención. Sin embargo, debido a la alta demanda, muchos no podrán ser atendidos y tendrán que esperar meses para una nueva oportunidad. Más de un voluntario ha llorado de impotencia.

“Uno quiere hacer más de lo que se puede”, confiesa Gabi Espinoza en referencia a esta circunstancia. Realizaron más de 40 prótesis en estos días trabajando hasta altas horas de la noche, y si el tiempo lo hubiese permitido, habrían hecho más. “Los que estamos más tiempo ya estamos más curtidos, pero el que va por primera vez siempre termina llorando de impotencia”, revela.

“En ocho días podemos llegar a ver hasta 700 pacientes”, declara Suso Álvarez. “Necesitamos la colaboración de más médicos, dentistas y protésicos”, afirma en relación con las necesidades más prioritarias de esta organización. No reciben apoyos económicos de instituciones y se financian gracias a la generosidad de sus socios y a la organización de eventos sociales. La labor caritativa de todos, especialmente de más facultativos, se vuelve fundamental.

“Sabemos que es una gota, pero algo de humedad aportará”, declara Álvarez, quien señala que el dolor que sufren están personas es algo que les puede llegar a paralizar el ánimo, pero con el solo hecho de que puedan nuevamente saborear sus alimentos ya es algo que les compensa. “Un pan recién horneado dentro de una boca sana es mucho más apetitoso que cualquier delicatesen Michelín”, concluye.

En las cálidas noches de Warang, ya con una cerveza en la mano y compartiendo los pormenores del día con los demás voluntarios, es común escuchar los sonidos de los tambores de fiesta que provienen de varios rincones del pueblo. En ese recuerdo de una imagen prácticamente bucólica, afloran las palabras de un voluntario sobre que la pobreza y precariedad de esta gente es combatida con bailes y cánticos ancestrales, con sonrisas espontáneas y sinceras. Malen Cirer Amer, profesora de secundaria del Instituto Berenguer d’Anoia de Inca, y que ha viajado a Senegal a ayudar como traductora de los voluntarios, recuerda emocionada como una paciente, a pesar de su pobreza, le regaló su mejor vestido. “Lo mejor”, según confiesa, “fue su sonrisa”.